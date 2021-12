Sara Simeoni | «Mental coach? A che serve una persona che mi dica che sono forte? Me lo dice il campo»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Su Libero un’intervista a. Domani sera torna su Rai Due “Il circolo degli anelli”, con uno speciale natalizio che celebra la stagione sportiva italiana: ci sarà anche lei. Il governo dovrebbe sostenere di più e meglio lo sport? «Quest’estate il Quirinale si è trasformato nella sede degli sportivi! Mi auguro che non sia stata solo una bella passerella e che la nostra causa venga presa a cuore. A parte i vertici massimi dello sport, cheandati avanti, le altre società e gli atleti hanno avuto grossissime difficoltà con la pandemia. Confido in Valentina Vezzali: saprà dare saggi consigli a Draghi». La Treccani sottolinea la sua «capacità di affrontare con serenità le competizioni». Eppure all’epoca non esistevano nemmeno i: che ne pensa di questa moderna figura ...

Nell'evento condotto dai volti Rai Andrea Fusco e Arianna Secondini con la partecipazione della leggenda dello sport azzurro, che ha ricordato Paola Pigni scomparsa in giugno, è stato ..., una gloria dello sport ormai perfettamente nei panni della conduttrice, gli chiede di ripristinare i Giochi della Gioventù. Sorrisi, battute, poi il messaggio portato qui, all'...A Libero: «So cosa posso fare e cosa mi può dare il mio fisico perché me lo dicono i risultati ottenuti in allenamento e in gara».ROMA - Lo precedono i suoi ministri, tutti schierati in prima fila, dalla titolare dell’Interno Lamorgese al ricercatissimo Giorgetti, ormai una vecchia conoscenza dello sport. La sala ...