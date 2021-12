San Giuliano, “E lo depose in una mangiatoia" a cura di Cristiana Acquati, installazione sul Natale allo SpazioCultura dal 16 dicembre al 6 gennaio (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ritorniamo a quel tempo, non fisicamente ma spiritualmente, guardando ai tanti poveri Cristi che non hanno neppure una casa per riscaldarsi e trascorrere la vita» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ritorniamo a quel tempo, non fisicamente ma spiritualmente, guardando ai tanti poveri Cristi che non hanno neppure una casa per riscaldarsi e trascorrere la vita»

Advertising

caputmundiHeidi : @geco333 Ciao Giuliano! Purtroppo non ci vado dai tempi del Covid… mi piacerebbe visitare San Clemente senza tutti i turisti ?? - mario_bontempo : RT @giuseppetrimarc: Messina. Chiesa di San Giuliano. #speciale - PISAinVIDEO : Tennis Club San Giuliano, divertimento e agonismo per più di cento ragazzi seguiti da uno staff preparato - _triplo : RT @banshee_c: Purtroppo Boncuk non è ancora tornata e potrebbe essere anche molto lontana da casa. Quindi se avvistate una gatta simile, a… - idiblue2 : RT @banshee_c: Purtroppo Boncuk non è ancora tornata e potrebbe essere anche molto lontana da casa. Quindi se avvistate una gatta simile, a… -