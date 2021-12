Salerno, quattro dipendenti del Comune positivi al Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalla nuova ondata di contagi che ha investito a pieno anche la provincia di Salerno ed il Comune capoluogo, resta coinvolto anche il Comune di Salerno. quattro dipendenti del Settore Ragioneria sono risultati positivi al Covid-19. L’intera ala del settore (quarto piano del Palazzo di Città) è stata sanificata ed isolata. Gli uffici sono quindi attualmente chiusi. Tutti i dipendenti entrati in contatto con i positivi si sono sottoposti a tampone molecolare. Non è la prima volta che si registrano casi di contagio all’interno del Comune di Salerno. Due volte il sindaco Vincenzo Napoli ha dovuto osservare anche la quarantena ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalla nuova ondata di contagi che ha investito a pieno anche la provincia died ilcapoluogo, resta coinvolto anche ildidel Settore Ragioneria sono risultatial-19. L’intera ala del settore (quarto piano del Palazzo di Città) è stata sanificata ed isolata. Gli uffici sono quindi attualmente chiusi. Tutti ientrati in contatto con isi sono sottoposti a tampone molecolare. Non è la prima volta che si registrano casi di contagio all’interno deldi. Due volte il sindaco Vincenzo Napoli ha dovuto osservare anche la quarantena ...

