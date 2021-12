Salerno | il bilancio dei controlli della polizia municipale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il richiamo esplicito del presidenteregione Campania Vincenzo De Luca che aveva manifestato apertamente la sua critica contro gli scarsisul mancato utilizzomascherina, non è tardata ad arrivare la rispostadi. Durante l’ultimo weekend, gli agenti, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, hanno infatti intensificato sull’intero territorio cittadino iper il rispetto delle norme utili a contenere i contagi da COVID-19  e ad assicurare in piena sicurezza lo svolgimento  delle attività economiche e sociali in considerazione anche dell’afflusso di un notevole numero di utenti , in città , in concomitanza Manifestazione “Luci ...