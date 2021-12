Salerno, arrestato latitante partenopeo: oltre 9 anni di reclusione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha tratto in arresto un pregiudicato di Gragnano (NA), a carico del quale risultava una condanna definitiva superiore a 9 anni di reclusione. I militari, impegnati in un’attività di perlustrazione nel capoluogo, avevano notato l’uomo mentre sorpassava pericolosamente altre autovetture a bordo di una Renault Clio (risultata intestata ad una società di noleggio). Dopo un breve inseguimento, il veicolo sospetto è stato fermato dalla pattuglia di Baschi Verdi in prossimità del casello autostradale di Castellammare di Stabia (NA). Nel sottoporlo a controllo, il cinquantunenne mostrava evidenti segni di nervosismo, motivo per cui i Finanzieri hanno proceduto ad un riscontro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza diha tratto in arresto un pregiudicato di Gragnano (NA), a carico del quale risultava una condanna definitiva superiore a 9di. I militari, impegnati in un’attività di perlustrazione nel capoluogo, avevano notato l’uomo mentre sorpassava pericolosamente altre autovetture a bordo di una Renault Clio (risultata intestata ad una società di noleggio). Dopo un breve inseguimento, il veicolo sospetto è stato fermato dalla pattuglia di Baschi Verdi in prossimità del casello autostradale di Castellammare di Stabia (NA). Nel sottoporlo a controllo, il cinquantunenne mostrava evidenti segni di nervosismo, motivo per cui i Finanzieri hanno proceduto ad un riscontro ...

