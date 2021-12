Salernitana senza pace: il 31 rischia l’esclusione dal campionato. E il Covid ferma la trasferta a Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) “I trustee hanno tempo fino al 31 per cedere la società e mi auguro che questo possa ancora avvenire. In difetto di ciò, chiederemo una proroga per terminare il campionato e mi auguro sia così”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, prova a leggere nel futuro di un club in grande difficoltà, sportiva e societaria. Una situazione a suo dire quasi inspiegabile: “Siamo in attesa di un imprenditore che possa prendere una società che a livello economico vive di luce propria. Ci auto-finanziamo e chiuderemo il bilancio in attivo. So che ci sono state tante manifestazioni di interesse ma c’è stato qualcosa che non ha funzionato: non si capisce come nessuno si avvicini ad una società che finisce con saldi attivi per svariati milioni di euro. Non abbiamo scontato il paracadute o fatto spese ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) “I trustee hanno tempo fino al 31 per cedere la società e mi auguro che questo possa ancora avvenire. In difetto di ciò, chiederemo una proroga per terminare ile mi auguro sia così”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, il direttore sportivo della, Angelo Fabiani, prova a leggere nel futuro di un club in grande difficoltà, sportiva e societaria. Una situazione a suo dire quasi inspiegabile: “Siamo in attesa di un imprenditore che possa prendere una società che a livello economico vive di luce propria. Ci auto-finanziamo e chiuderemo il bilancio in attivo. So che ci sono state tante manifestazioni di interesse ma c’è stato qualcosa che non ha funzionato: non si capisce come nessuno si avvicini ad una società che finisce con saldi attivi per svariati milioni di euro. Non abbiamo scontato il paracadute o fatto spese ...

