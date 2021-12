Salernitana | legale Chiacchio sicuro | “Necessaria proroga o Serie A irregolare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laè in cerca di una nuova proprietà, constata l’impossibilità che Claudio Lotito gestisca in contemporanea il club campano e la Lazio. Eduardodella società di riferimento, si è espresso sull’argomento ai microfoni di ‘SeiGranata’; l’avvocato italiano ha posto in evidenza l’eventuale irregolarità dellaA, qualora la Lega Calcio non concedesse unaallaper l’individuazione di un acquirente. Di seguito le considerazioni di: “Ha avuto i consensi di tutta la LegaA e questo è un passaggio fondamentale. Con un po’ di tolleranza, la soluzione migliore sarà quella di far proseguire il campionato, altrimenti laA non sarebbe regolare. Credo ci siano gli elementi per ...