Salernitana, la mancata cessione impensierisce i giocatori (Di lunedì 20 dicembre 2021) La mancata cessione della Salernitana non preoccupa solo i tifosi ma anche i giocatori: il non conoscere il destino della Bersagliera infatti, starebbe portando diversi calciatori della rosa a valutare l’ipotesi di un cambio di maglia già a gennaio. Tra i più papabili alla partenza, viste anche le prestazioni non propriamente positive in questa prima parte di stagione, c’è Simy. Il centravanti nigeriano da potenziale punta di diamante dell’attacco è passato ad essere uno tra i calciatori con il rendimento più basso. Va detto però che una sua partenza probabilmente sarebbe avvenuta anche a cessione avvenuta, dato il suo non ambientamento a Salerno. Oltre all’ex Crotone, ci sarebbe anche Riccardo Gagliolo ai saluti: il difensore italo-svedese, pare essere finito nel mirino della Sampdoria che vorrebbe ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladellanon preoccupa solo i tifosi ma anche i: il non conoscere il destino della Bersagliera infatti, starebbe portando diversi calciatori della rosa a valutare l’ipotesi di un cambio di maglia già a gennaio. Tra i più papabili alla partenza, viste anche le prestazioni non propriamente positive in questa prima parte di stagione, c’è Simy. Il centravanti nigeriano da potenziale punta di diamante dell’attacco è passato ad essere uno tra i calciatori con il rendimento più basso. Va detto però che una sua partenza probabilmente sarebbe avvenuta anche aavvenuta, dato il suo non ambientamento a Salerno. Oltre all’ex Crotone, ci sarebbe anche Riccardo Gagliolo ai saluti: il difensore italo-svedese, pare essere finito nel mirino della Sampdoria che vorrebbe ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Inter a valanga sulla Salernitana Contestazione dei tifosi in curva - Roby91274 : @mike_fusco @PietroSalvatori Infatti non mi è chiaro perché si parla solo della mancata cessione della Salernitana…… - corrmezzogiorno : #Napoli Inter a valanga sulla Salernitana Contestazione dei tifosi in curva - corrmezzogiorno : #Napoli Inter a valanga sulla Salernitana Contestazione dei tifosi in curva - impercezione : RT @Casti_F: La Lega Serie A vota con 18 favorevoli e due astenuti la richiesta da inoltrare alla FIGC di far terminare la stagione alla Sa… -