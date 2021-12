Salernitana | i trustee all’autorità giudiziaria | “Banca ha smentito coinvolgimento in un’offerta”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Idellahanno comunicato l’assenza di una credibile offerta per l’acquisizione del club; quantomeno nessuna proposta a norma. “Ad oggi nessuna delle offerte ricevute per l’acquisto della U.S.2021 è accettabile ai sensi dell’atto ‘Trust2021’; questo poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso e/o dei requisiti necessari a confermare la solidità economica dell’acquirente”. Dopo aver verificato una delle proposte in questione, laha contattato unamenzionata dal programma d’offerta stesso, la quale ha negato ogniin qualsiasi trattativa; informazione riportata. Nessuna garanzia e dunque fattualmente ...

I trustee incaricati di cedere la Salernitana hanno informato l'autorità giudiziaria di alcune presunte anomalie che sono state riscontrate tra le offerte ricevute per l'acquisizione del club campano.