Salernitana, i tifosi sono stanchi: cambio di proprietà a qualunque costo (Di lunedì 20 dicembre 2021) La notizia del mancato accordo per l’acquisto della Salernitana ha definitivamente spazzato via l’entusiasmo della tifoseria per la promozione. Molte voci dalla piazza, deluse e preoccupate per il futuro del club, si dicono pronte anche a ripartire dai dilettanti pur di voltare pagina e mettersi alle spalle la recente storia. La gestione Lotito–Mezzaroma, iniziata nell’estate di dieci anni fa, ha permesso di riconquistare la massima serie partendo dalla Serie D (dopo un altro fallimento), ma il conto che si presenta adesso ai campani risulta altissimo, perché il cambio di proprietà obbligato sta condizionando proprio la stagione del trionfale ritorno in A. La rosa si sta dimostrando inadeguata, il campionato è stato fin qui avaro di soddisfazioni e la Salernitana, nonostante il cambio alla guida ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) La notizia del mancato accordo per l’acquisto dellaha definitivamente spazzato via l’entusiasmo della tifoseria per la promozione. Molte voci dalla piazza, deluse e preoccupate per il futuro del club, si dicono pronte anche a ripartire dai dilettanti pur di voltare pagina e mettersi alle spalle la recente storia. La gestione Lotito–Mezzaroma, iniziata nell’estate di dieci anni fa, ha permesso di riconquistare la massima serie partendo dalla Serie D (dopo un altro fallimento), ma il conto che si presenta adesso ai campani risulta altissimo, perché ildiobbligato sta condizionando proprio la stagione del trionfale ritorno in A. La rosa si sta dimostrando inadeguata, il campionato è stato fin qui avaro di soddisfazioni e la, nonostante ilalla guida ...

Advertising

FBiasin : 'Nessuna offerta concreta per la #Salernitana. Il club rischia l'esclusione dal campionato se entro il 31/12 non do… - CinqueNews : #salernitana -> i tifosi sono stanchi: cambio di proprietà a qualunque costo - infoitsport : Fallimento Salernitana: l’annuncio del ds, tifosi distrutti - SalernoSport24 : Un difensore della #Salernitana entra in diffida. - Salernogranata : Anche nella puntata del 'Club' su Sky solidarietà alla Salernitana ed ai suoi tifosi -