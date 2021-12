Salernitana, Fabiani: 'Spero in una proroga per chiudere il campionato' (Di lunedì 20 dicembre 2021) SALERNO - " Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così ". Angelo Fabiani direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Radio anch'io sport parla del caso ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) SALERNO - " Abbiamo chiesto unaper terminare il, mi auguro che sia così ". Angelodirettore sportivo dellaai microfoni di Radio anch'io sport parla del caso ...

