Salernitana | Fabiani | «Chiesta un' altra proroga Non capisco perché nessuno si avvicini al club»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, recentemente è tornato a parlare ai microfoni del caso cessione club, che rischia di portare all'esclusione dal campionato di Serie A i Granata. Se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante un'intera città si ritroverebbe a vivere una delle peggiori sconfitte sportive degli ultimi anni. Di seguito le dichiarazioni del dirigente, che lasciano intendere come quest'ultima ipotesi ad oggi appaia parecchio concreta. «La situazione è che abbiamo tempo fino al 31 per cedere la società, ma abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato. Ci sono state tante manifestazioni di interesse per la Salernitana, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non si capisce perché nessuno si avvicini al club»

