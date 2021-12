Salernitana, ds Fabiani: “Non abbiamo debiti e non facciamo plusvalenze fittizie” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Angelo Fabiani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘SeiGranata’, commentando la situazione della Salernitana, squadra di cui è direttore sportivo. Il dirigente ha menzionato lo status economico del club campano, pungendo altre società italiane, neanche troppo velatamente. Di seguito le considerazioni di Fabiani, certo della bontà del club in questione e speranzoso per l’accordo imminente con una nuova proprietà: “La Salernitana vive di luce propria; siamo andati avanti con una scorta economica per allestire la squadra e la stiamo mantenendo in vita. Il mio auspicio è che qualche imprenditore si possa avvicinare perché a differenza di tante altre realtà; non ha debiti, non ha mai fatto plusvalenze fittizie. Lo scorso anno è finita al secondo posto e con 5 ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Angeloha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘SeiGranata’, commentando la situazione della, squadra di cui è direttore sportivo. Il dirigente ha menzionato lo status economico del club campano, pungendo altre società italiane, neanche troppo velatamente. Di seguito le considerazioni di, certo della bontà del club in questione e speranzoso per l’accordo imminente con una nuova proprietà: “Lavive di luce propria; siamo andati avanti con una scorta economica per allestire la squadra e la stiamo mantenendo in vita. Il mio auspicio è che qualche imprenditore si possa avvicinare perché a differenza di tante altre realtà; non ha, non ha mai fatto. Lo scorso anno è finita al secondo posto e con 5 ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, ds #Fabiani: 'Non abbiamo debiti e non facciamo plusvalenze fittizie' - Kalulisme : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, il ds Fabiani: 'Noi senza debiti a differenza di altri. E non facciamo plusvalenze fittizie' https://t.co… - TuttoFanta : ??#SALERNITANA, le parole del ds Fabiani: 'Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra. Ci atteniamo a… - pescheriadaelio : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, il ds Fabiani: 'Noi senza debiti a differenza di altri. E non facciamo plusvalenze fittizie' https://t.co… - TuttoMercatoWeb : Salernitana, il ds Fabiani: 'Noi senza debiti a differenza di altri. E non facciamo plusvalenze fittizie' -