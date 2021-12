Salernitana | Colantuono | «Vedremo se i trustee potranno fare mercato a gennaio»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano, allenatore della, ha commenta a Sky Sport la sconfitta 0-5 subita in casa contro l’Inter. «Ci è andata come alle altre squadre che hanno affrontato i Nerazzurri. Prendere un gol in più o in meno non cambia perché ad oggi c’è troppa differenza tra noi e loro. Una gara del genere te la puoi aspettare, anche se ovviamente speri di riuscire magari aqualcosa di più. Però mi sembra che sia contro il Cagliari che con la Roma l’Inter ha seguito la stessa riga». Sulla salvezza e ilinvernale: «Sapevamo che il campionato dellasarebbe stato una corsa contro 4, massimo 5 squadre. L’importante è arrivarci con idee di squadra e con un buoninvernale: ci vorrebbe qualcosa subito mase i ...

Dall'altra partedeve fare a meno degli indisponibili Bonazzoli, Capezzi, M. Coulibaly, ...(4 - 4 - 2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, ...Difficile prevedere le mosse di Stefano, che le sta provando tutte per tornare ad ... Come vedere Udinese -in diretta tv e in streaming Udinese -, in programma ...Angelo Fabiani direttore sportivo della Salernitana ai microfoni di Radio anch'io sport ... Problema non è Castori nè Colantuono il problema è trovare continuità". (ANSA).Probabili formazioni Udinese-Salernitana: le ultimissime novità di formazione in vista della 19^ giornata di Serie A. Dettagli e aggiornamenti live.