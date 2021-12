Salernitana, casi covid nel gruppo squadra: bloccata la partenza per Udine. Le ultime (Di martedì 21 dicembre 2021) La partenza della Salernitana alla volta di Udine, per la gara di martedì contro i bianconeri, è stata bloccata dall'ASL campana a causa di alcune positività emerse nel gruppo squadra granata Leggi su mediagol (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladellaalla volta di, per la gara di martedì contro i bianconeri, è statadall'ASL campana a causa di alcune positività emerse nelgranata

Advertising

sportface2016 : +++L'Asl blocca la #Salernitana, vietato ai campani di partire oggi per Udine a causa di alcuni casi di #COVID19+++ - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ANSA: STOP DA ASL, SALERNITANA NON PARTE PER UDINE Per alcuni casi di positività al Covid-19… - FBiasin : 'La #Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani è attesa dal match con l'#Udinese, per alcuni casi di posi… - Mediagol : Salernitana, casi covid nel gruppo squadra: bloccata la partenza per Udine. Le ultime - cicciojumped3 : RT @IMsomihc: @sportface2016 La Salernitana andrebbe bloccata per altro non per i casi covid. Lotito maiale. -