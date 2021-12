Salernitana bloccata dall’Asl | i campani non partono oggi per Udine per alcuni casi di Covid-19

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lanon può partire quest’alla volta diperdi positività al-19 riscontrati tra le fila del club campano. L’Asl di competenza ha infatti fermato il gruppo squadra e ha vietato di imbarcarsi sul volo che li avrebbe poi portati in Friuli per giocare contro l’se martedì pomeriggio. Serve prima un nuovo giro di tamponi, soltanto a quel punto arriverà eventualmente l’ok per la trasferta sul campo dei friulani. Se i tamponi saranno negativi, la squadra partirà domani mattina, a poche ore dal calcio d’inizio, in caso contrario la partita sarà cancellata. SportFace.

