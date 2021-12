“Sai usare solo le mani!”, Alex Belli attacca Aldo Montano dopo la diretta su Instagram (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri sera Aldo Montano ha fatto una diretta su Instagram dove ha svelato cosa ne pensa del rapporto che si è creato al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’ex vippone ha attaccato duramente l’attore. Il man non l’ha presa bene e dalla sua factory ha risposto al campione olimpico tramite Twitter.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri seraha fatto unasudove ha svelato cosa ne pensa del rapporto che si è creato al Grande Fratello Vip trae Soleil Sorge. L’ex vippone hato duramente l’attore. Il man non l’ha presa bene e dalla sua factory ha risposto al campione olimpico tramite Twitter.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lolanoncorremai : Anche a Te Aldo Montano -ex my friend- che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa… - Michele41830954 : RT @BELLIPRODUCTION: GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da… - Eli780251181 : @needgoodstories Tesoro gli stessi coinquilini che la vogliono usare come scusa per nominarla ????. Sai le risate sta… - blogtivvu : “Sai usare solo le mani!”, Alex Belli attacca Aldo Montano dopo la diretta su Instagram - infoitcultura : Alex Belli rissa a distanza con Aldo Montano/ 'Sai soltanto usare le mani!' -