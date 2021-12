Sabrina Salerno | lo sfogo del marito dopo Ballando con le stelle

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildil’ha sempre sostenuta, da quando si conoscono e quando la cantante ha detto sì alla sua partecipazione acon le. Lui l’aveva avvisata che non sarebbe stato semplice ma lei all’inizio aveva sottovalutato l’impatto emotivo, il desiderio del pubblico di conoscerla fino in fondo, la necessità di chi balla di doversi lasciare andare. Tutto a favore dello show e di se stessi el’ha fatto, il suo percorso è stato il più bello, si è trasformata e la sua finale era da vittoria. L’ultimo ballo con Samuel Peron era perfetto, hanno fatto sognare, hanno emozionato ma senza mai alzare la voce e senza creare il gossip.non ha vintocon le ...

Seconda è arrivata, Bianca Gascoigne , terzi a pari merito Morgan ea cui è andato anche il premio speciale della giuria. La finale del 18 dicembre, ha incassato un record di ascolti ...... commentando il suo percorso televisivo da Milly Carlucci e il terzo posto conseguito in coppia con Alessandra Tripoli e ottenuto ex aequo cone Samuel Peron. Il concorrente di ' ...Il marito di Sabrina Salerno l’ha sempre sostenuta, da quando si conoscono e quando la cantante ha detto sì alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lui l’aveva avvisata che non sarebbe stato ...Lo sportivo, appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, dice la sua sull'attore e il triangolo con Soleil e Delia.