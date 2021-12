Rugby: Innocenti, 'accordo con Fiamme Oro strumento per aiutare giovani e società meridione' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Sviluppare la cultura del Rugby in tutta la Penisola è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti sin dal primo giorno del nostro mandato e la convenzione con Fiamme Oro per l'utilizzo degli impianti sportivi nel Sud Italia aggiunge uno strumento solidissimo per aiutare i giovani e le società del nostro meridione a tradurre in realtà ambizioni e aspettative". Lo ha detto il Presidente della Fir Marzio Innocenti dopo che i Gruppi Sportivi “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e la Federazione Italiana Rugby hanno firmato un accordo per sostenere lo sviluppo del Rugby nel meridione del Paese, fornendo strumenti concreti alla Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Sviluppare la cultura delin tutta la Penisola è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti sin dal primo giorno del nostro mandato e la convenzione conOro per l'utilizzo degli impianti sportivi nel Sud Italia aggiunge unosolidissimo pere ledel nostroa tradurre in realtà ambizioni e aspettative". Lo ha detto il Presidente della Fir Marziodopo che i Gruppi Sportivi “Oro” della Polizia di Stato e la Federazione Italianahanno firmato unper sostenere lo sviluppo delneldel Paese, fornendo strumenti concreti alla Commissione ...

