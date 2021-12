Rugby: Fir e Fiamme oro insieme per lo sviluppo nel sud Italia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - I Gruppi Sportivi “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e la Federazione Italiana Rugby hanno firmato un accordo per sostenere lo sviluppo del Rugby nel meridione del Paese, fornendo strumenti concreti alla Commissione Rilancio Sud. La convenzione tra Fiamme Oro e Fir avrà durata quadriennale e prevede l'organizzazione di eventi “open day” negli istituti scolastici e presso le principali società delle sette città interessate (Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari) e un evento annuale nel mese di maggio, il “Festival di primavera”, per coinvolgere tutti i ragazzi, familiari e docenti che, con il proprio istituto scolastico, hanno aderito al progetto. La Federazione Italiana Rugby, di concerto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - I Gruppi Sportivi “Oro” della Polizia di Stato e la Federazionenahanno firmato un accordo per sostenere lodelnel meridione del Paese, fornendo strumenti concreti alla Commissione Rilancio Sud. La convenzione traOro e Fir avrà durata quadriennale e prevede l'organizzazione di eventi “open day” negli istituti scolastici e presso le principali società delle sette città interessate (Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari) e un evento annuale nel mese di maggio, il “Festival di primavera”, per coinvolgere tutti i ragazzi, familiari e docenti che, con il proprio istituto scolastico, hanno aderito al progetto. La Federazionena, di concerto con ...

Rugby, c'è anche Viadana nell'azzurro Si tratta di un progetto che potrebbe essere un vero trampolino di lancio per il rugby italiano, una soluzione che personalmente ritengo essere una delle più centrate e sensate che la FIR abbia ...

Rugby: Innocenti, 'accordo con Fiamme Oro strumento per aiutare giovani e società meridione' "La mission di Fiamme Oro è da sempre quella di promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle Istituzioni attraverso la pratica sportiva, in supporto e al servizio del movimento sportivo i ...

