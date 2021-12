Rosaria Camardese | Vivo il cambiamento come occasione di crescita e apprendimento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosaria Camardese

TGCOM

Da sempre caratterizzata da due anime , una più creativa ed una più razionale e strutturata, ha sempre vissuto l' innovazione come foriera di positività: è, Executive Manager di OneClick., Executive Manager di OneClick, vorrei parlare di servizi alle persone: che ne pensi? Credo sia importantissimo ...... aggiunge, Executive Manager di OneClick. L'offerta di OneClick prevede al momento sia servizi in ambito salute sia in ambito casa, come la convenzione sanitaria, la teleassistenza ...Da sempre caratterizzata da due anime, una più creativa ed una più razionale e strutturata, ha sempre vissuto l'innovazione come foriera di positività: è Rosaria Camardese, Executive Manager di OneCli ...