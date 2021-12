Rompicapo | quanti buchi ha la maglietta? Praticamente nessuno ci riesce

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ecco presentato undifficilissimo: vediamo se siete in grado di capireha laha la?Ormai il mondo del web è pieno di divertentissimi rompicapi e test di intelligenza. Questi ultimi possono rappresentare un ottimo metodo per la stimolazione delle nostre capacità intuitive. Ci sono molti generi dei suddetti: dalle vignette di Dudolf, ai test matematici, visivi e logici, fino ad arrivare ad indovinelli più semplici e fattibili. Ilche stiamo per proporvi è l’unione di una prova visiva e matematica: osservate attentamente l’immagine. Il vostro scopo è quello di capireha la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo quanti

Formatonews

... dovrete tornare nel livello da capo e ritrovarli tutti, come se fosse la prima volta . ... poiché spesso le risposte sono nascoste, e bisogna trovarle per capire il funzionamento di unNuovo test visivo per voi:gatti vedete in questa immagine? Giochiamo insieme Ilche vi proponiamo oggi è un test visivo di tipo realistico. Nel dettaglio nell'immagine che vi abbiamo mostrato sopra si vede un ...Appassionati di Puzzle Bobble? Un nuovo titolo della saga rompicapo più famosa è in sviluppo in occasione del 35° anniversario.Il bosniaco ha uno speciale feeling con il Liverpool. Ma la grande incognita sarà rimpiazzare al meglio Barella, che salterà sicuramente almeno l’impegno di andata a San Siro ...