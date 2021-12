Roma | verso la sfida con la Samp | la situazione degli infortunati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimi allenamenti del 2021 in casa, che mercoledì sfiderà ladoria alle 18:30 all’Olimpico, nell’ultimo match del girone d’andata. Sembra che Mourinho abbia già deciso di concedere almeno sette giorni di vacanze ai suoi: la ripresa verrà fissata il 31 dicembre o direttamente il 1° gennaio, a cinque giorni dalla trasferta in casa del Milan. Intanto contro ladovrebbero essere disponibili gli stessi di Bergamo, più Felix che rientrerà dalla squalifica: quasi scontata la confermaundici che hanno vinto la gara contro l’Atalanta, tra cui Karsdorp, nonostante il duro colpo rimediato alla caviglia. Nessun problema anche per Veretout, che ha rischiato di farsi male al ginocchio durante il match di sabato e che invece se l’è cavata solo con un grosso spavento. Qualche piccola chance di recupero ce l’ha El ...

Advertising

lucatelese : La storia di Elena Bonetti. La paracadutata (da #Renzi) nel collegio Roma 1, che fissò il record di salto della po… - gigliola_betto : RT @VisitSicilyOP: Annunciata da @wizzair una nuova rotta in partenza dall’aeroporto @AeroportoPa verso @Aeroportociampino La tratta sarà o… - louismyzinnia : Sto andando verso il centro di Roma che bello?????? - donkeynapoli : In viaggio verso Roma con la giusta compagnia - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, Pinto bussa al… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma verso

Si riscontrano comunque valori in diminuzione in città come Milano, Bologna,e Firenze, le ... Il ribasso dei prezzi immobiliari e i mutui più vantaggiosi stanno spingendol'acquisto della ...Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali , aper la cerimonia di consegna dei ... dati in peggioramento in diversi ambiti (compreso l'aumento di ricoveri che vannoquota 600) (...Ma devo sottolineare che lui ha preso un cartellino giallo dopo 7 minuti ed è stato bravo a gestirsi, interpretando molto bene il gioco senza che ci fosse bisogno che lo sostituissi. Mi è piaciuta la ...Abbiamo conquistato tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per il quarto posto ed ora dobbiamo solo continuare così“. Se la difesa giallorossa è la quinta del campionato, l’attacco vele ...