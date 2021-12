Roma | si introduce nel negozio e lo svaligia Fermato un 36enne alla Stazione

(Di lunedì 20 dicembre 2021). Si era introdotto in undella galleria commerciale dellaTermini, in serata. Voleva sfruttare il momento per poter depredare il luogo da abiti ed accessori. Ma purtroppo gli è andata male. Nonostante lo stratagemma ingegnoso messo in atto per la rapina e l’eliminazione dei dispositivi antitaccheggio, non è riuscito a mettere a segno il colpo. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini dihanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, con l’accusa di rapina impropria dopo averlo bloccato e trattenuto. L’uomo ha fatto resistenza, ma infine lo hanno arrestato anche con l’ausilio di un vigilante che si trovava sul posto. Leggi anche:, modella precipita dal terrazzo, morta sul colpo: aveva 19 anni, chi è la vittima La dinamica...

Il Corriere della Città

