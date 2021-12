Roma-Sampdoria, Mourinho annulla la conferenza stampa per avere più tempo per preparare il match (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha annullato la conferenza stampa pre-Sampdoria per avere più tempo a disposizione per preparare il match. Lo riporta il Corriere dello Sport. “Testa solo al match contro la Sampdoria. La Roma si prepara alla sfida di mercoledì all’Olimpico contro i blucerchiati, l’ultima del 2021 prima della sosta natalizia. Massima concentrazione a Trigoria per chiudere al meglio il girone d’andata dopo il convincente successo a Bergamo contro l’Atalanta. Per lavorare esclusivamente sulla preparazione del match, Mourinho ha deciso di non intervenire nella consueta conferenza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico della, José, hato lapre-perpiùa disposizione peril. Lo riporta il Corriere dello Sport. “Testa solo alcontro la. Lasi prepara alla sfida di mercoledì all’Olimpico contro i blucerchiati, l’ultima del 2021 prima della sosta natalizia. Massima concentrazione a Trigoria per chiudere al meglio il girone d’andata dopo il convincente successo a Bergamo contro l’Atalanta. Per lavorare esclusivamente sulla preparazione delha deciso di non intervenire nella consueta...

