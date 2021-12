Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma: paura al palazzo dei gruppi del Campidoglio, principio di incendio - leggoit : Roma: paura al palazzo dei gruppi del Campidoglio, principio di incendio - ClaudioTonon : @FBiasin Da noi non ha mai convinto completamente,a Roma è peggiorato, adesso sono costretti a farlo giocare,ma lui… - _DAGOSPIA_ : IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA, ANTONIO MAGI, RACCONTA L'ASSALTO DEI NO-VAX - CorriereCitta : Roma, paura nel palazzo del Comune di Roma: incendio al quarto piano, scatta l’evacuazione -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura

stamattina al palazzo del Simu che ospita anche i gruppi del Campidoglio: un principio d'incendio si è sviluppato alle 8:00 al quarto piano dello stabile di via Petroselli 45 ma è stato ...Si è conclusa ieri, in diretta dall'Aula Convegni del CNR die in collegamento streaming aperto a tutti, la nona edizione del Premio Nazionale di ...a rappresentare addirittura la più grande...Paura stamattina al palazzo del Simu che ospita anche i gruppi del Campidoglio: un principio d'incendio si è sviluppato alle 8 al quarto piano dello stabile di via Petroselli 45 ...Paura stamattina al palazzo del Simu che ospita anche i gruppi del Campidoglio: un principio d'incendio si è sviluppato alle 8:00 al quarto piano dello stabile di via Petroselli 45 ...