Roma | Olimpico sold out per l' ultima dell' anno

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Di nuovoout per l’partita del 2021. Mercoledì pomeriggio (ore 18:30), contro la Sampdoria, si andrà infatti ancora oltre le 50.000 presenze: un entusiasmo del genere intorno alla squadra giallorossa, vuoi per le restrizioni imposte dal Covid, vuoi per la nuova proprietà e l’arrivo sulla panchina di Mourinho, non si respirava ormai da anni. Il club ha comunicato che sono già stati venduti ben 46.500 biglietti: si è così deciso di aprire anche il settore Distinti nord-ovest, di solito riservato ai tifosi ospiti, per rispondere al meglio alla grande richiesta di tagliandi da parte deinisti. Una vittoria contro i liguri sarebbe un ottimo segnale in vista del mercato invernale e del girone di ritorno.