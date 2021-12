Roma - Lido bloccata nell'ora di punta, ressa per le navette sostitutive. La rabbia dei pendolari (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano i disagi sulla Roma - Lido che anche questa mattina è andata fuori uso fino alle 9.30, proprio nell'ora di punta. È delle 6:47 la prima comunicazione dell'Atac: ferrovia fuori uso per ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano i disagi sullache anche questa mattina è andata fuori uso fino alle 9.30, proprio'ora di. È delle 6:47 la prima comunicazione dell'Atac: ferrovia fuori uso per ...

sa_ga13 : RT @romatoday: Roma Lido, altra odissea: treni fuori uso nell'ora di punta. Ressa per salire sulle navette sostitutive - pbrex668 : RT @AndreaVenanzoni: Tutti i pendolari della Roma-Lido per ora su UNA navetta. Dopo UNA fermata siamo già così. Per fortuna ho il green pa… - ilfaroonline : Roma-Lido, ancora guasti. E la riapertura delle stazioni sembra un miraggio - vincengiove : RT @AndreaVenanzoni: Tutti i pendolari della Roma-Lido per ora su UNA navetta. Dopo UNA fermata siamo già così. Per fortuna ho il green pa… - kalle2303 : RT @AndreaVenanzoni: Tutti i pendolari della Roma-Lido per ora su UNA navetta. Dopo UNA fermata siamo già così. Per fortuna ho il green pa… -