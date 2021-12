Roma-Lido, ancora guasti. E la riapertura delle stazioni sembra un miraggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ostia – Ennesimo lunedì di fuoco per i pendolari della Roma-Lido, la linea ferroviaria che collega Ostia al centro della città. Anche oggi, infatti, un guasto tecnico ha reso necessaria l’interruzione del servizio – attualmente limitato alla tratta Lido Centro-Eur Magliana (leggi qui) – per più di tre ore, dalle sei alle nove e mezza circa del mattino, proprio nella fascia orario più “calda” della giornata. Ai tanti passeggeri non è rimasta dunque altra scelta se non quella di affollare le navette sostitutive, attivate ben mezz’ora dopo (clicca qui), con buona pace di chi sarebbe voluto arrivare in orario a lavoro. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di “inconvenienti tecnici” – così Atac ha definito quello di stamattina (clicca qui) – che, negli scorsi mesi, si sono abbattuti sul “trenino”: dalla linea aerea (leggi qui) ai ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ostia – Ennesimo lunedì di fuoco per i pendolari della, la linea ferroviaria che collega Ostia al centro della città. Anche oggi, infatti, un guasto tecnico ha reso necessaria l’interruzione del servizio – attualmente limitato alla trattaCentro-Eur Magliana (leggi qui) – per più di tre ore, dalle sei alle nove e mezza circa del mattino, proprio nella fascia orario più “calda” della giornata. Ai tanti passeggeri non è rimasta dunque altra scelta se non quella di affollare le navette sostitutive, attivate ben mezz’ora dopo (clicca qui), con buona pace di chi sarebbe voluto arrivare in orario a lavoro. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di “inconvenienti tecnici” – così Atac ha definito quello di stamattina (clicca qui) – che, negli scorsi mesi, si sono abbattuti sul “trenino”: dalla linea aerea (leggi qui) ai ...

