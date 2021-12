Roma | Karsdorp era a un passo dall' Atalanta | il retroscena sulla trattativa

(Di lunedì 20 dicembre 2021)lo stakanovista contro l'ha giocato la sua ventitreesima partita stagionale, dando come al solito il massimo supportofascia destra dove non ha competitor né, purtroppo ...

lo stakanovista contro l'Atalanta ha giocato la sua ventitreesima partita stagionale, dando come al solito il massimo supporto sulla fascia destra dove non ha competitor né, purtroppo ...PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Zaniolo. SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, ...Nella magnifica cornice di pubblico dello Stadio Olimpico si affrontano Roma e Sampdoria, incontro valido per la 19° giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa avvincente sfida. Con ...La Roma chiuderà il 2021 mercoledì alle 18:30 contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico. Gli spalti si preannunciano per l'ennesima volta gremiti.