Roma, fumo alla sede dell’Anagrafe, evacuato l’edificio (Di lunedì 20 dicembre 2021) per garantire ai Vigili del fuoco di verificare la sicurezza dell’immobile Verso le 8 di oggi, lunedì 20 dicembre, si è sprigionato del fumo in via Petroselli 45 a Roma. Il fumo proveniva dal quarto piano del palazzo che ospita l’Anagrafe della Capitale. Dai primi interventi dei Vigili del fuoco, sembrava si trattasse di un principio di incendio. Successivamente, ai primi rilievi è risultata la rottura della canna fumaria dei riscaldamenti. Roma Today informa che delle fiamme sono state sprigionate da una caldaia. Leggi anche: VACANZE NATALIZIE, L’EFFETTO OMICRON PROVOCA 8 MILIONI DI DISDETTE In via precauzionale l’immobile, anche sede del dipartimento sviluppo infrastrutture manutenzione urbana, è stato prontamente evacuato mentre i vigili del fuoco, insieme agli agenti della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) per garantire ai Vigili del fuoco di verificare la sicurezza dell’immobile Verso le 8 di oggi, lunedì 20 dicembre, si è sprigionato delin via Petroselli 45 a. Ilproveniva dal quarto piano del palazzo che ospita l’Anagrafe della Capitale. Dai primi interventi dei Vigili del fuoco, sembrava si trattasse di un principio di incendio. Successivamente, ai primi rilievi è risultata la rottura della canna fumaria dei riscaldamenti.Today informa che delle fiamme sono state sprigionate da una caldaia. Leggi anche: VACANZE NATALIZIE, L’EFFETTO OMICRON PROVOCA 8 MILIONI DI DISDETTE In via precauzionale l’immobile, anchedel dipartimento sviluppo infrastrutture manutenzione urbana, è stato prontamentementre i vigili del fuoco, insieme agli agenti della ...

