Roma, bandito armato rapina una donna: 'Dammi i soldi'. Lei non li ha, lui le ruba la spesa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se non avesse vissuto momenti di terrore puro, avrebbe potuto raccontare l'episodio e riderci sopra. Un bandito armato e con il volto coperto è entrato nella sua auto e le ha puntato la pistola contro, ma alla fine è fuggito con la busta della spesa. E' successo questa mattina intorno alle 11:10 a Roma, in zona Settecamini, in via Casal Bianco. Leggi anche: Roma, aggressione sul tram: gli chiede il Green Pass ma lui gli scaglia il cane contro e fugge La pistola puntata alla testa: dammi la borsa La donna aveva appena fatto la spesa e stava tornando a casa in macchina. Durante il tragitto dal supermercato alla sua abitazione si è fermata a un semaforo diventato rosso. Ed è stato proprio in quel momento che un uomo, con il volto nascosto da un cappuccio e dalla ...

