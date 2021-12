Roma: bagarre all’assemblea dell’Ordine dei medici. Protestano sanitari no vax (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono volati insulti e qualche spintone. I no-vax hanno urlato vergogna e mafiosi. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l'ordine. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono volati insulti e qualche spintone. I no-vax hanno urlato vergogna e mafiosi. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l'ordine. L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - Agenzia_Ansa : Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l'ordine. L'assemblea, inizialmente riunita per d… - FirenzePost : Roma: bagarre all’assemblea dell’Ordine dei medici. Protestano sanitari no vax - GiovanniTarchi : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA -

Bagarre no vax all'assemblea dell'ordine dei medici 'Mi dispiace come medico e presidente dei medici assistere a queste manifestazioni di degenerazione della categoria. Le recenti disposizioni danno la possibilità agli ordini professionali provinciali ...

