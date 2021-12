Roma, a Bergamo c'è stata la rivincita di Mourinho (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei problemi più spesso lamentati nella piazza della Roma è quello della mancanza di equilibrio: i giudizi estremi che si vengono a creare in seguito a una vittoria o a una sconfitta, in una tifoseria troppo passionale e che non vince qualcosa da troppo tempo. L’ultimo bersaglio rischiava di essere nientemeno che José Mourinho, accolto solo pochi mesi fa come il salvatore della patria. Paradossali le critiche dell’ultimo periodo rivolte ad uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, dipinto all’improvviso (anche dai media) come superato ed incapace di adattarsi al ritmo e alla modernità del nuovo gioco. Le realtà però, in maniera puntuale, ha dato ragione a Mou, che è riuscito ad espugnare Bergamo con 4 reti (ironicamente 5, visto che l’unico gol dell’Atalanta è firmato Cristante), facendo tornare la Roma ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei problemi più spesso lamentati nella piazza dellaè quello della mancanza di equilibrio: i giudizi estremi che si vengono a creare in seguito a una vittoria o a una sconfitta, in una tifoseria troppo passionale e che non vince qualcosa da troppo tempo. L’ultimo bersaglio rischiava di essere nientemeno che José, accolto solo pochi mesi fa come il salvatore della patria. Paradossali le critiche dell’ultimo periodo rivolte ad uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, dipinto all’improvviso (anche dai media) come superato ed incapace di adattarsi al ritmo e alla modernità del nuovo gioco. Le realtà però, in maniera puntuale, ha dato ragione a Mou, che è riuscito ad espugnarecon 4 reti (ironicamente 5, visto che l’unico gol dell’Atalanta è firmato Cristante), facendo tornare la...

