Ritirare la proposta di legge sulla sperimentazione dei nuovi OGM, la richiesta di 24 associazioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 24, come riporta FederBio in un comunicato stampa, le associazioni di agricoltura biologica, contadine, ambientaliste della società civile che chiedono a gran voce che la proposta di legge ora alla Camera a firma Movimento 5 Stelle sulla sperimentazione in campo dei cosiddetti nuovi OGM venga ritirata L’Italia, come ricordato anche nel comunicato stampa di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 24, come riporta FederBio in un comunicato stampa, ledi agricoltura biologica, contadine, ambientaliste della società civile che chiedono a gran voce che ladiora alla Camera a firma Movimento 5 Stellein campo dei cosiddettiOGM venga ritirata L’Italia, come ricordato anche nel comunicato stampa di L'articolo proviene da Consumatore.com.

