Ristorazione | Carfora | “Incassi in calo Se continuerà tendenza negativa | a Natale e Capodanno sarà deserto”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti«I primissimi dati di dicembre, elaborati dal Centro studi di MIO Italia, dicono che il comparto della(Horeca) sta registrando in media il 40% diin meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte anche di meno 55%. E non è ancora finita, perché ci sono le incognite di, in genere giorni clou: se lanon si arresterà, nei localiil». Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. «Queste cifre sono reali e fanno a cazzotti con la propaganda trionfalistica sulle stime del Pil. Di fatto, i ristoranti sono aperti – così c’è la scusante per non concedere nuovi Ristori – ma semivuoti», ...

anteprima24 : ** #Ristorazione, Carfora: 'Incassi in calo. Se continua tendenza negativa, a Natale e Capodanno sarà deserto' **… - TV7Benevento : Ristorazione, Bianchini e Carfora : ' A dicembre 40% di incassi in meno rispetto al 2019 '... -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione Carfora

anteprima24.it

Ed e' proprio agli esercenti di, rappresentati da Mio Italia nella persona di Mario. abbiamo chiesto come hanno accolto questa ulteriore misura governativa. segue servizio... ha sottolineato Mario"MIO Italia porterà la questione sui tavoli istituzionali, proponendo l'abbassamento dell'Iva per il settore della, come previsto dalle direttive europee, ...«I primissimi dati di dicembre, elaborati dal Centro studi di MIO Italia, dicono che il comparto della ristorazione (Horeca) sta registrando in media il 40% di incassi in meno rispetto allo stesso per ...«I primissimi dati di dicembre, elaborati dal Centro studi di MIO Italia, dicono che il comparto della ristorazione (Horeca) sta registrando in media il 40% di incassi in meno rispetto allo stesso per ...