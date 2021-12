Riso contaminato da insetticida | un grave pericolo | ecco il celebre prodotto fermato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Scatta un nuovo ritiro, segnalato dal ministero delle Salute. Uno stop che riun lotto di unmarchio diArborio, il Carpi. Il richiamo è dovuto alla presenza di "valori non conformi di tetrametrina", ovvero un. Per la precisione, come sottolinea ilfattoalimentare.it, le confezioni interessate dal richiamo sono quelle con numero di lotto 210105A in formato da 1 chilogrammo sottovuoto con il termine minimo di conservazione (Tmc) 27/07/2023 e in buste in cellophane da 500 grammi con il Tmc 27/01/2023. E ancora, per completezza di informazione, si ricorda che ilCarpirichiamato è statodall'azienda Riseria Modenese Srl nello stabilimento di via Milano 5, a Carpi, in provincia di Modena. ...