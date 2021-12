Rinvio Benevento-Monza | dg Pisa contrariato | “Scelta sorprendente e illogica”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Giovanni Corrado ha palesato il suo dissenso verso la decisione della Lega Serie B di rinviare, a causa di alcune positività al Coronavirus. Disparità di trattamento come causa prima dell’ira del direttore generale del; riferimento alla disputa effettiva di Cosenza-, seppur con i nerazzurri danneggiati da tante assenze per casi di Covid-19. Corrado ha esternato delle eloquenti considerazioni in merito alla situazione, ai microfoni di ‘Canale 50’: “Non è la pandemia che incide sul nostro campionato, ma scelte sorprendenti, al limite dell’illogico, che vanno ad aiutare squadre in difficoltà e lo fanno senza una logica nazionale; questo andando anche contro le indicazioni del Governo. Oggi ilha avuto un isolamento dal 19 al 21 dicembre. Questo, oltre ad essere poco equo e ...

La gara che doveva chiudere la 18ª giornata slitta a data da destinarsi Dopo Benevento-Monza, un altro match della 18ª giornata di Serie BKT 2021/2022 slitta a data da destinarsi causa Covid-19.