Rinnovo Dybala, Vazquez sicuro: «Paulo è contento alla Juve» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Franco Vazquez, amico di Dybala, ha parlato del possibile Rinnovo con la Juve dell’ex compagno di squadra al Palermo Il fantasista del Parma Franco Vazquez, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’amico e ed ex compagno di squadra al Palermo Paulo Dybala. Dybala – «E’ un amico, ci sentiamo. Ora che sono a Parma siamo più vicini. Una settimana fa siamo stati insieme». Rinnovo – «Non lo so, penso di si. Quando siamo insieme non parliamo tanto di calcio, ma passiamo tempo con la famiglia, moglie , fidanzata. Lui è molto contento a Torino, è uno dei giocatori più importanti che hanno (alla Juve ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Franco, amico di, ha parlato del possibilecon ladell’ex compagno di squadra al Palermo Il fantasista del Parma Franco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’amico e ed ex compagno di squadra al Palermo– «E’ un amico, ci sentiamo. Ora che sono a Parma siamo più vicini. Una settimana fa siamo stati insieme».– «Non lo so, penso di si. Quando siamo insieme non parliamo tanto di calcio, ma passiamo tempo con la famiglia, moglie , fidanzata. Lui è moltoa Torino, è uno dei giocatori più importanti che hanno (ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

