Riforma Pensioni ultime news: incontro oggi 20 dicembre Governo-Sindacati (Di lunedì 20 dicembre 2021) oggi lunedì 20 dicembre 2021 il Governo ha nuovamente convocato i Sindacati per discutere del tema delle Pensioni anticipate e non solo. Sul tavolo verranno messi a fuoco anche altri nodi della Manovra: il taglio delle tasse, gli ammortizzatori e le delocalizzazioni. Intanto la CISL, dopo aver rinunciato a scendere in piazza nello sciopero del 16 dicembre scorso, si è fatta sentire con una manifestazione nazionale da Piazza Santi Apostoli. Vediamo le parole del Segretario Generale Luigi Sbarra. ultime novità Riforma Pensioni 2022: le parole di Sbarra dopo la manifestazione Dal palco durante la manifestazione Sbarra ha parlato per quasi un ora, spiegando che “Diciamo al Governo, alle controparti pubbliche e ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021)lunedì 202021 ilha nuovamente convocato iper discutere del tema delleanticipate e non solo. Sul tavolo verranno messi a fuoco anche altri nodi della Manovra: il taglio delle tasse, gli ammortizzatori e le delocalizzazioni. Intanto la CISL, dopo aver rinunciato a scendere in piazza nello sciopero del 16scorso, si è fatta sentire con una manifestazione nazionale da Piazza Santi Apostoli. Vediamo le parole del Segretario Generale Luigi Sbarra.novità2022: le parole di Sbarra dopo la manifestazione Dal palco durante la manifestazione Sbarra ha parlato per quasi un ora, spiegando che “Diciamo al, alle controparti pubbliche e ...

Advertising

Carbone_Giann : RT @TrendOnline: Se devi andare in #pensione nel 2022, o negli anni successivi, allora è l'articolo che fa per te. L'#inps annuncia la sua… - UgoFrascherelli : Riforma delle pensioni, nuove regole di bilancio più flessibili: l’agenda Draghi impegna a lungo il governo… - TrendOnline : Se devi andare in #pensione nel 2022, o negli anni successivi, allora è l'articolo che fa per te. L'#inps annuncia… - patriziadegioia : RT @claudiafusani: Riforma delle pensioni, nuove regole di bilancio più flessibili: l’agenda Draghi impegna a lungo il governo https://t.co… - claudiafusani : Riforma delle pensioni, nuove regole di bilancio più flessibili: l’agenda Draghi impegna a lungo il governo… -