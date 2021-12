Richard Rogers, l’architettura come incrocio di storie (Di martedì 21 dicembre 2021) Personalità cosmopolita, raffinata e colta, Richard Rogers, scomparso sabato scorso all’età di ottantotto anni, è stato l’interprete della migliore architettura british della tarda modernità. Nato a Firenze nel 1933 da padre medico inglese e madre triestina proveniente dalla facoltosa famiglia Geiringer, lasciò l’Italia all’età di sei anni per Londra per studiare all’Architectural Association e alla Yale University di New Haven. CHE COSA FOSSE l’architettura per Rogers lo spiegò lui stesso nel 2013 quando la londinese Royal Academy of Arts allestì … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 dicembre 2021) Personalità cosmopolita, raffinata e colta,, scomparso sabato scorso all’età di ottantotto anni, è stato l’interprete della migliore architettura british della tarda modernità. Nato a Firenze nel 1933 da padre medico inglese e madre triestina proveniente dalla facoltosa famiglia Geiringer, lasciò l’Italia all’età di sei anni per Londra per studiare all’Architectural Association e alla Yale University di New Haven. CHE COSA FOSSEperlo spiegò lui stesso nel 2013 quando la londinese Royal Academy of Arts allestì … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

