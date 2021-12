Ribaltone del “Financial Times” su Draghi: ora vuole che SuperMario traslochi al Quirinale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Contrordine: Mario Draghi sarebbe più utile all’Italia da presidente della Repubblica che da premier. E questo perché la priorità è che le riforme che ha avviato vedano effettivamente la luce. A sostenerlo, in un articolo sul Financial Times che ribaltando completamente l’analisi sulla situazione italiana pubblicata dallo stesso quotidiano meno di due settimane fa, l’immarcescibile Bill Emmott. L’ex-direttore dell’Economist è una vecchia conoscenza dell’Italia, nazione che ha spesso sferzato nella sua lunga carriera. Fu suo il famoso titolo di copertina dell’Economist («Unfit to lead», inadatto a governare) dedicato nel 2001 a un Silvio Berlusconi fresco di successo elettorale. E chissà che non sia proprio l’obiettivo di tagliare la strada del Quirinale al Cavaliere a convincerlo a capovolgere la linea del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Contrordine: Mariosarebbe più utile all’Italia da presidente della Repubblica che da premier. E questo perché la priorità è che le riforme che ha avviato vedano effettivamente la luce. A sostenerlo, in un articolo sulche ribaltando completamente l’analisi sulla situazione italiana pubblicata dallo stesso quotidiano meno di due settimane fa, l’immarcescibile Bill Emmott. L’ex-direttore dell’Economist è una vecchia conoscenza dell’Italia, nazione che ha spesso sferzato nella sua lunga carriera. Fu suo il famoso titolo di copertina dell’Economist («Unfit to lead», inadatto a governare) dedicato nel 2001 a un Silvio Berlusconi fresco di successo elettorale. E chissà che non sia proprio l’obiettivo di tagliare la strada delal Cavaliere a convincerlo a capovolgere la linea del ...

