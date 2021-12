Regno Unito, gli esperti lanciano l’allarme Omicron ma Johnson prende tempo: «Per ora nessuna nuova misura» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessun nuova restrizione all’orizzonte per il Regno Unito. Il premier Boris Johnson sta prendendo tempo, pur affermando di tenere sotto «controllo costante» i dati sull’impennata della variante Omicron «ora per ora». Il governo non esclude, comunque, che nei prossimi giorni possano essere varate delle misure di contenimento contro il Coronavirus, considerando che le feste natalizie sono alle porte – così come il pericolo di assembramenti e maggiore diffusione del contagio. Nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, il Times aveva fatto circolare la notizia che il governo stesse per introdurre il cosiddetto circuit breaker, ossia un un lockdown della durata di almeno due settimane. La richiesta, fatta a gran voce dagli esperti, permetterebbe di ridurre le ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessunrestrizione all’orizzonte per il. Il premier Borisstando, pur affermando di tenere sotto «controllo costante» i dati sull’impennata della variante«ora per ora». Il governo non esclude, comunque, che nei prossimi giorni possano essere varate delle misure di contenimento contro il Coronavirus, considerando che le feste natalizie sono alle porte – così come il pericolo di assembramenti e maggiore diffusione del contagio. Nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, il Times aveva fatto circolare la notizia che il governo stesse per introdurre il cosiddetto circuit breaker, ossia un un lockdown della durata di almeno due settimane. La richiesta, fatta a gran voce dagli, permetterebbe di ridurre le ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - fattoquotidiano : Omicron, Johnson (in difficoltà coi Tories) per ora non vara nuove misure nel Regno Unito ma ammette: “Situazione e… - enpaonlus : Aragoste, astici e granchi vanno protetti: l'Olanda vieta la bollitura degli animali vivi - Eleonor30920424 : RT @Animal_Genocide: Newport, Regno Unito: Scimmia gettata nel water dopo averle dato cocaina, finisce in cella (per poco, purtroppo) la p… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Omicron, Johnson (in difficoltà coi Tories) per ora non vara nuove misure nel Regno Unito ma ammette: “Situazione estr… -