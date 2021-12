Regioni e città si blindano contro Omicron: le nuove misure anti-contagio (Di lunedì 20 dicembre 2021) In attesa delle possibili nuove misure anti-Covid per le festività, Regioni e sindaci si portano avanti con ordinanze e provvedimenti per rallentare la diffusione della variante Omicron. Obiettivo: limitare il più possibile gli... Leggi su today (Di lunedì 20 dicembre 2021) In attesa delle possibili-Covid per le festività,e sindaci si portano avcon ordinanze e provvedimenti per rallentare la diffusione della variante. Obiettivo: limitare il più possibile gli...

Advertising

LiciaRonzulli : Non c'è l'obbligo di #mascherine all'aperto, MA CERCHIAMO DI ESSERE RESPONSABILI. Nei luoghi in cui ci si assembra… - PalermoToday : Regioni e città si blindano contro Omicron: le nuove misure anti-contagio - romatoday : Regioni e città si blindano contro Omicron: le nuove misure anti-contagio - EliasRodriquez9 : RT @BigaroniSilvia: @mengonimarco Marco io ti voglio bene e questa è una bella iniziativa, però sempre le solite città anche no, dai??speria… - BigaroniSilvia : @mengonimarco Marco io ti voglio bene e questa è una bella iniziativa, però sempre le solite città anche no, dai??sp… -