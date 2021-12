Regione Campania, Fortini: “Non avrei sospeso docenti no vax ma avrei continuato con i tamponi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Regione Campania: Lucia Fortini (assessora all’Istruzione) è intervenuta a Radio CRC sulla sospensione dal servizio dei docenti contrari al vaccino anti Covid 19. E ribadisce: “La didattica deve continuare in presenza”. “Non credo che in Campania avremo grandissimi problemi, saranno massimo un centinaio i docenti che dovranno essere sospesi da quello che mi dicono i Leggi su 2anews (Di lunedì 20 dicembre 2021): Lucia(assessora all’Istruzione) è intervenuta a Radio CRC sulla sospensione dal servizio deicontrari al vaccino anti Covid 19. E ribadisce: “La didattica deve continuare in presenza”. “Non credo che inavremo grandissimi problemi, saranno massimo un centinaio iche dovranno essere sospesi da quello che mi dicono i

PCad19 : @signori_massimo già ... cosa non fi fa per un mezzo stipendio in regione Campania o con un bel RDC. Tengo famiglia! - Scisciano : Campania, Covid. Nonno (Fdi):”In Campania scelte inconcepibili”: Napoli, 20 Dicembre – “La condotta del Presidente… - teoremadipeters : ufficialmente entrata nel terzo mondo noto come regione campania - _ANAPI : ?? Nuovo appuntamento con la Rubrica #anapirisponde ?? La domanda di questa settimana riguarda l'accesso al bonus fac… - Jorgepatagonia1 : RT @GeMMocc88168139: Ingresso a Furore uno dei borghi più belli e pittoreschi d'Italy situato in provincia di Salerno,regione Campania. Buo… -