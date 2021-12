Regionali Lombardia, Sala “Le primarie potremmo anche evitarle” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il dibattito sarà tra un politico o un non politico, più o meno un profilo tecnico. Bisogna capire cos’è meglio. Probabilmente le primarie che possono spesso servire, in questa situazione particolare le potremmo anche evitare”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa a Palazzo Marino, in merito alle elezioni Regionali del 2023. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il dibattito sarà tra un politico o un non politico, più o meno un profilo tecnico. Bisogna capire cos’è meglio. Probabilmente leche possono spesso servire, in questa situazione particolare leevitare”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa a Palazzo Marino, in merito alle elezionidel 2023. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Regionali Lombardia, Sala “Le primarie potremmo anche evitarle” - - CorriereCitta : Regionali Lombardia, Sala “Le primarie potremmo anche evitarle” - ParliamoDiNews : Regionali Lombardia, Sala “Le primarie potremmo anche evitarle” – Libero Quotidiano #regionali #lombardia #sala… - cocchi2a : RT @erretti42: In fondo a sinistra. “La sinistra vuole stringere i tempi per le regionali in Lombardia e gira molto il nome di Cottarelli”… - Frankf1842 : RT @erretti42: In fondo a sinistra. “La sinistra vuole stringere i tempi per le regionali in Lombardia e gira molto il nome di Cottarelli”… -