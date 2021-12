Reddito di cittadinanza, smentita la teoria del divano. Anpal: “30% ha trovato un nuovo lavoro. Dimostrato che non disincentiva l’occupazione” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ce n’è abbastanza per pretendere le scuse di tutti coloro che nell’ultimo anno si sono scagliati contro il Reddito di cittadinanza. Perché nei dati del ‘Rapporto sulla situazione occupazionale dei beneficiari’ affidati ai Centri per l’impiego presentato oggi a Roma da Anpal, l’agenzia nazionale politiche attive lavoro, c’è l’ennesima smentita della narrazione che accusa la riforma di aver disincentivato la ricerca di lavoro e di essere un totale fallimento. “Il Reddito di cittadinanza non è un disincentivo all’occupazione”, ha detto chiaro e tondo il commissario di Anpal Raffaele Tangorra, sottolineando come un milione e mezzo di posti di lavoro hanno riguardato un percettore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ce n’è abbastanza per pretendere le scuse di tutti coloro che nell’ultimo anno si sono scagliati contro ildi. Perché nei dati del ‘Rapporto sulla situazione occupazionale dei beneficiari’ affidati ai Centri per l’impiego presentato oggi a Roma da, l’agenzia nazionale politiche attive, c’è l’ennesimadella narrazione che accusa la riforma di averto la ricerca die di essere un totale fallimento. “Ildinon è un disincentivo al”, ha detto chiaro e tondo il commissario diRaffaele Tangorra, sottolineando come un milione e mezzo di posti dihanno riguardato un percettore del ...

