Reddito di cittadinanza, nuovo contratto per tre beneficiari su dieci (in due anni e mezzo) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del Reddito di cittadinanza che dal marzo 2019, data dell'introduzione della misura, a settembre 2021 sono risultati attivabili. Tra questi 546.598, in pratica tre ...

