Reazione incredibile del telecronista: “Sembrava Beckenbauer!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande protagonista della vittoria di ieri del Napoli a discapito del Milan, Juan Jesus ha stupito tutti con la sua prestazione maiuscola. Insieme al suo compagno di reparto Amir Rrahmani, ha neutralizzato ogni minaccia dell’area di rigore partenopea. La sua prestazione ha lasciato stupito anche il telecronista di fede rossonera, Mario Suma che ha azzardato un paragone: “Juan Jesus stasera sembra Beckenbauer… il disimpegno di tocchetto… dovevo arrivare a vedere pure questo!”, il commento in diretta del giornalista di Milan TV. “#JuanJesus stasera sembra Beckenbauer… il disimpegno di tocchetto… dovevo arrivare a vedere pure questo!”— Mauro Suma in telecronaca, #MilanNapoli 0-1 pic.twitter.com/Fkfs3g9ZIw— nonleggerlo (@nonleggerlo) December 19, 2021 Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande protagonista della vittoria di ieri del Napoli a discapito del Milan, Juan Jesus ha stupito tutti con la sua prestazione maiuscola. Insieme al suo compagno di reparto Amir Rrahmani, ha neutralizzato ogni minaccia dell’area di rigore partenopea. La sua prestazione ha lasciato stupito anche ildi fede rossonera, Mario Suma che ha azzardato un paragone: “Juan Jesus stasera sembra Beckenbauer… il disimpegno di tocchetto… dovevo arrivare a vedere pure questo!”, il commento in diretta del giornalista di Milan TV. “#JuanJesus stasera sembra Beckenbauer… il disimpegno di tocchetto… dovevo arrivare a vedere pure questo!”— Mauro Suma in telecronaca, #MilanNapoli 0-1 pic.twitter.com/Fkfs3g9ZIw— nonleggerlo (@nonleggerlo) December 19, 2021 Francesco Fildi

Advertising

FreierLiberta : RT @PassioneFiorent: ?? Una reazione incredibile, con il Franchi che ha trascinato la Fiorentina per una rimonta riuscita solo a metà Una s… - nadi1913 : RT @PassioneFiorent: ?? Una reazione incredibile, con il Franchi che ha trascinato la Fiorentina per una rimonta riuscita solo a metà Una s… - LabaroViolaNews : RT @PassioneFiorent: ?? Una reazione incredibile, con il Franchi che ha trascinato la Fiorentina per una rimonta riuscita solo a metà Una s… - PassFiorentina : RT @PassioneFiorent: ?? Una reazione incredibile, con il Franchi che ha trascinato la Fiorentina per una rimonta riuscita solo a metà Una s… - PassioneFiorent : ?? Una reazione incredibile, con il Franchi che ha trascinato la Fiorentina per una rimonta riuscita solo a metà Un… -