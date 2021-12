Real Madrid, Ancelotti: “Hazard un’arma in più per il girone di ritorno” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ha parlato di Eden Hazard, reduce da un altro infortunio in tre anni. Leggi su itasportpress (Di lunedì 20 dicembre 2021) Carlo, allenatore delha parlato di Eden, reduce da un altro infortunio in tre anni.

Advertising

beinsports_FR : ?? Carlo Ancelotti fustige le FC Barcelone ! - cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - italy_transfer : Il Real Madrid sogna di far giocare insieme Erling Haaland e Kylian Mbappé. Il 22enne attaccante francese può discu… - _AndreaPontone : Milinkovic-Savic ha finalmente capito che non può buttare la carriera nella Lazio, che non lo mette al centro del p… -